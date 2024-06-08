"القاهرة الإخبارية" ترصد تفاصيل استعادة الاحتلال 4 محتجزين من غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنه وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية فإن عملية تحرير المحتجزين الأربعة يعد انجازًا عسكريًا يضاف إلى سلسلة الانجازات، مشيرًة إلى أنه لربما هذه صورة نصر متأخرة يبحث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقديمه إلى شارع الإسرائيلي تزامنا مع هذا اليوم السبت الذي كان فيها العديد من الدعوات لتظاهرة ضخمة في تل أبيب تضغط على الحكومة لإقالتها وتبكير موعد الانتخابات العامة في إسرائيل.

وأضافت أبو شمسية، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العملية كما ذكر بيان جيش الاحتلال بأنها عملية مشتركة بين قوتين من شرطة الاحتلال الاسرائيلية وهي الكوماندوز المتخصصة في متابعة وتحرير الرهائن كما يقولون، ومن الشاباك والمخابرات الاسرائيلية التي كانت قد حصلت على معلومات توضح أماكن تواجد المحتجزين في وسط القطاع في النصيرات تحديدًا كما يقول هذا البيان.

وأوضحت أن بيان جيش الاحتلال يقول بأنه جرى تحرير أربعة محتجزين وهم بصحة جيدة جرى نقلهم بواسطة طائرة مروحية حطت على الساحل وجرى نقلهم من وسط القطاع إلى تل أبيب وتحديدًا إلى المستشفى للتأكد من صحتهم.

وأشارت إلى أن وزير الدفاع يوآف جالانت كان قد قال في تغريدة على موقع "أكس" بأنه كان يشاهد هذه العملية من غرفة العمليات وبأنه أوعز للمضي قدما في هذه العملية وبأن الجهود ستكون متواصلة ليتم تحرير ما تبقى في الحجز، حيث يوجد 120 محتجز لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.