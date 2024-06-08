تكريم عمدة المخرجين محمد فاضل.. غدا

تقيم جمعية محبي الفنون الجميلة مع رابطة محبي المخرج القدير محمد فاضل غدا الأحد، احتفالية لتكريمه بمناسبة حصوله على جائزة النيل وذلك بمقر الجمعية بجاردن سيتي.

يقدم الاحتفالية الإعلامي والكاتب محمد الغيطي بحضور عدد كبير من الفنانين والاعلامين والشخصيات العامة من محبي فاضل الذي قدم للتاريخ الفني اكثر من ستين عملا في السينما والدراما التليفزيونية .

قدم فاضل للسينما افلام مثل حب في الزنزانة لسعاد حسني واحمد زكي وناصر ٥٦ و وكوكب الشرق وشقة في وسط البلد طالع النخل، وفي المسلسلات قدم اعمالا تمثل محطات في الشاشة الصغيرة مثل ليلة القبض على فاطمة والنوة وعصفور النار وابو العلا البشري والراية البيضا وقال البحر ،صيام صيام ، طائر الاحلام ؛ ابنائي الأعزاء شكرا، اجلام الفتى الطائر، اخو البنات ، انا وانت وبابا في المشمش ، ومازال النيل يجري، العائلة والناس ، للعدالة وجوة كثيرة ، سكة الهلالي ؛ نجم الموسم. واخيرا الضاحك الباكي .

كما قدم العديد من المسلسلات الاذاعة والمسرحيات ومما قيل عنه انه نقل الدراما التليفزيونية للمشاهد العربي وجمع بين المتعة والرسالة وقال عنه وزير الثقافة المغربي ان اسم محمد فاضل كمخرج لأي مسلسل كان يجعل المشاهد المغربي يلزم بيته لمتابعة اعماله .