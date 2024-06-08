قصور الثقافة تطلق بعثة ميدانية لتوثيق مسار العائلة المقدسة بالمنيا

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعثة ميدانية إلى جبل الطير بالمنيا لتوثيق مسار رحلة العائلة المقدسة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

وتهدف البعثة لتوثيق مظاهر الاحتفال والكرامات والأماكن والأديرة التي مرت بها العائلة المقدسة في رحلتها وقبل أن تستقر في محطتها الأخيرة بدير المحرق بأسيوط، ويترأس البعثة د. الشيماء الصعيدي مدير عام أطلس المأثورات الشعبية، وبمشاركة مجموعة باحثين من محافظات البحر الاحمر، الإسماعيلية، المنوفية، والجيزة.

وجبل الطير هو المحطة قبل الأخيرة في مسار رحلة العائلة المقدسة، ويقع دير العذراء مريم في أعلى الجبل، حيث تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية سنويا بمسار العائلة المقدسة في مصر يوم 1 يونيو من كل عام، ويصاحب هذا الحدث الديني عدد من مظاهر الاحتفال التي يتمازج فيها الموروث الثقافي مع المعتقد الديني، والتي تتنوع ما بين الأكلات والألعاب الشعبية وما يحمله من موروث غزير من المعارف الشعبية التي توجه سلوك المجتمع.

البعثة الميدانية تقيمها الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي، وتأتي ضمن برنامج أعدته هيئة قصور الثقافة هذا العام احتفالا بذكرى رحلة العائلة المقدسة .

وشهد البرنامج ليلة أمس الجمعة حفلا فنيا بمسرح السامر أحياه فريق كورال أغابي الكنائسي بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وسفيري فنزويلا والدومينيكان، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة وشهد الحفل افتتاح معرض فني مصاحب عن العائلة المقدسة.

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