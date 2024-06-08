ads
السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يحيل المتغيبين عن العمل للتحقيق بمستشفى مارينا

ويوجه بمكافحة ناقلات الأمرض..

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، غرفة العمليات المركزية لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، والمنعقدة داخل مستشفى مارينا المركزي، لمتابعة تقديم الخدمات الطبية بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، وزيادة تردد المواطنين على هذه المدن خلال فصل الصيف.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، مستشفى مارينا المركزي، اليوم السبت، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

,أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع نسب الإشغال بالمستشفيات من خلال المنظومة الإلكترونية لغرفة العمليات المركزية، وآليات تلقي بلاغات المواطنين، وكذلك مدى سرعة الاستجابة حيال أي أزمات طارئة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير -خلال تفقده مستشفى مارينا المركزي- وجه بإحالة كافة العاملين الذين ثبت عدم تواجدهم خلال ساعات عملهم وفقا لتقرير مرور الفريق المركزي للمراجعة والحوكمة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك أسوة بمدير المستشفى الذي تم إيقافه عن العمل بناءً على هذا المرور خلال الأسبوعين الماضيين.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم الطوارئ وعيادات الأسنان، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مارينا المركزي، واطلع على أعداد القوى البشرية، وخطة «نوبتجيات» العمل طوال إجازة عيد الأضحى، والعطلات الصيفية، موجهًا بدراسة مقترح الاستعانة بعدد من الاستشاريين بمختلف التخصصات للعمل بالعيادات داخل المستشفى.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد نقاط الإسعاف والعيادات المتنقلة وفرق الانتشار السريع المتمركزة بمحيط مستشفى مارينا المركزي، وشدد على تكثيف أعمال الترصد ومكافحة نواقل الأمراض بمحيط المستشفيات.

IMG-20240608-WA0060
IMG-20240608-WA0060
IMG-20240608-WA0061
IMG-20240608-WA0061
IMG-20240608-WA0056
IMG-20240608-WA0056
IMG-20240608-WA0057
IMG-20240608-WA0057
IMG-20240608-WA0058
IMG-20240608-WA0058
IMG-20240608-WA0059
IMG-20240608-WA0059
IMG-20240608-WA0052
IMG-20240608-WA0052
IMG-20240608-WA0053
IMG-20240608-WA0053
IMG-20240608-WA0055
IMG-20240608-WA0055
IMG-20240608-WA0054
IMG-20240608-WA0054
IMG-20240608-WA0051
IMG-20240608-WA0051
احتفالات عيد الأضحى المبارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة العيادات المتنقلة المنظومة الإلكترونية بمحافظة مطروح تقديم الخدمات الطبية غرفة العمليات المركزية محافظة مطروح مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح مستشفى مارينا المركزى