حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية إسرائيلية بقذائف مدفعية

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن العمليات العسكرية مستمرة على الجنوب اللبناني بين حزب الله وجيش الاحتلال، حيث شن الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية والقذف المدفعي الذي استهدف بلدة كفر كلا وبلدة الوزاني وغيرهما في القطاع الشرقي بالجنوب اللبناني.

وأشار سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن حزب الله اللبناني أعلن استهداف ثكنة زرعيت العسكرية الإسرائيلية بقذائف مدفعية، وتحقيق إصابة مباشرة، منوهًا بأن حزب الله يستخدم أسلحة نوعية ضد طائرات الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن وتيرة العمليات مستمرة على مدار الساعات الماضية من اليوم و أمس، وهي فترة الرسائل التي يوجهها حزب الله لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلق حزب الله مسيرة من القطاع الغربي للجنوب اللبناني.



