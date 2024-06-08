روشتة برلمانية للحكومة الجديدة للنهوض بالاقتصاد المصري

طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بالاستفادة من إخفاقات الحكومة المستقيلة وهو ينفذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن إخفاقات الحكومة المستقيلة تمثلت في عدد من الملفات والقضايا الجماهيرية المهمة والعاجلة".

وقال النائب إيهاب رمزي، في بيان له اليوم السبت: "إذا أرادت الحكومة الجديدة بعد تشكيلها واتخاذ الخطوات الدستورية لتبدأ مهام عملها فعليها أن تعطى أولوية قصوى لملفات ضبط الأسواق، وتطبيق قوانين العرض والطلب بما ينتهى إلى وجود توازن بين الأسعار وأرباح التجار".

وأضاف: وبالرغم من أن لدينا قوانين فإن هذه القوانين غالبا لا تطبق أو أن قوانين السوق تطبق عند ارتفاع الأسعار لكنها تتعطل عند الحاجة إلى انخفاض الأسعار.

وشدد على ضرورة أن تعطى الحكومة الجديد أكبر اهتمام لمواجهة مشكلات وأزمات نقص الأدوية وارتفاع أسعارها والانقطاعات المستمرة فى الكهرباء وارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة والنقص الحاد فى مختلف أنواع المواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن ملف الصحة يستحق جهدا كبيرا من وزير الصحة الجديد والحكومة الجديدة كلها للاستفادة من مبادرات رئاسية التى نجحت فى علاج فيروس سى أو قوائم الانتظار والكشف المبكر عن الأورام، وبالتالى فإن التأمين الصحى الشامل ضرورى ليتسع ويشمل كل المحافظات، ونفس الأمر فى ملف التعليم والثقافة والوعى الذى يسمى ملف بناء الإنسان، نحتاج لدراسة كل الاقتراحات وتوصيات الحوار الوطنى، لنصل إلى صيغة للتعليم تناسب السكان وتستوعب التطورات.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى الحكومة الجديدة بإعطاء أكبر اهتمام بملف الإصلاح الاقتصادي من خلال نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والإفريقية والأجنبية لمصر وأمام إقامة مختلف المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية، وغيرها.

وأشار إلى أن حل المشكلات الاقتصادية المزمنة فى مصر لن يكون إلا من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة، وإقامة العديد من المشروعات فى مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

