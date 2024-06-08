مخطئ وعليه الاعتذار.. طارق الشناوي يعلق على فيديو عمرو دياب الأخير

وجه الناقد الفني طارق الشناوي رسالة إلى عمرو دياب، بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث صفع فيه شابا أثناء حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

طارق الشناوي يعلق على فيديو عمرو دياب الأخير

كتب طارق الشناوي عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "يجب أن يسارع عمرو دياب بإصدار بيان اعتذار على اليوتيوب يوضح ملابسات الصورة السيلفي والصفعة التي تلقاها أحد معجبيه".

وتابع: "قطعا لا شيء يبرر الصفعة مع افتراض حتى أن هناك تجاوز لفظي أصاب (عمرو) من أحد معجبيه.. الاعتذار أولًا وتوضيح الملابسات ثانيًا، هل يدرك عمرو كم خسر ويخسر بسبب هذا الفعل ويخسر أكثر لو استمر لائذا بالصمت الرهيب".

عمرو دياب يصفع أحد معجبيه بالقلم

أثار الفنان عمرو دياب جدلًا واسعًا بعد تداول فيديو من حفل زفاف ابنة محمد السعدي، مع معجب يحاول التقاط صورة معه، ليقوم الأول بصفعه على وجهه، أثناء محاولته التقاط صورة "سيلفي"، وأحدث غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه عدد من المتابعين الذين تداولوا الفيديو على منصة "إكس"، الانتقادات إلى عمرو دياب، بسبب رد فعل الأخير مع المعجب، ومنهم من طالب بـ"اعتزاله" و"مقاطعته"، معتبرين ما حدث “سقطة أخلاقية” بحسب تعبير أحدهم.

لم تكن المرة الأولى الذي يثير فيها الفنان عمرو دياب، غضب المتابعين بسبب رد فعله الغير متوقع، حيث سبق وظهر في فيديو، يضرب فيه مهندس صوت أثناء تواجده على المسرح، وفيديو آخر وهو يوجه الشتائم لأحد المعجبين.

حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي

حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي على نجل رجل الأعمال منصور عامر، ومن أبرز النجوم، أحمد حلمي، منى زكي، يسرا، شيرين رضا، محمد رمضان، شيرين عبدالوهاب، زينة، منة شلبي، أحمد عز وآخرين.

قدمت المطربة شيرين عبدالوهاب خلال حفل الزفاف، أغنية خاصة للعروسة بعنوان: "زينة العرايس"، وتقول كلماتها: "القمر غالي عليها والنجوم واقفين صافيين.. زينة العرايس دا اللي أبوها السعدي وعدي والليلة دي الوعد وعدي ومحروسين من كل عين، واهو بشهادة الكل ورد ولقي عالكل.. حلو المود والطقس على الصوت والرقص، قالوا اللقاء مش سهل والله وبقينا أهل".