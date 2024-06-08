تحرك برلمانى عاجل بشأن "مذبحة النخيل" في الأقصر

حذر النائب حسن خليل، من تشريد 300 أسرة في محافظة الأقصر، بسبب إزالة زراعات النخيل.

وتقدم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية، يتضمن أن مركز مدينة الزينة في محافظة الأقصر أزال زراعات النخيل ما تسبب في تشرد أكثر من 300 أسرة بالمخالفة لكل الأعراف والقواعد التى أرستها القيادة السياسية في دعم وتشجيع الاستثمار الزراعى، وتوفيق أوضاع المستثمرين الجادين وفقا للقانون.

وأضاف النائب، في طلب الإحاطة، إن رئيس مركز ومدينة الزينة نفذ حملة إزالة غير قانونية على 78 فدانا مزروعة من الأرضي الصحراوية المستصلحة، وارتكب مركز المدينة مذبحة بحق شتلات وزراعات النخيل الخضراء، وتعمد تخريب شبكات الرى الآلي والبنية التحتية التى تتجاوز 25 مليون جنيه، وشرد أكتر من 300 عامل من أهالى الأقصر العاملين فى المشروع، متعديًا بذلك على اختصاصات وصلاحيات لجنة فض منازعات المستثمرين بمجلس الوزراء التى تنظر طلب المستثمر، الحائز قانونًا لـعقد بيع وتقنين 175 فدانا من إجمالى المساحة الكلية البالغة 236 فدانا التى قام باستصلاحها وزراعتها فعليا”.

وقال النائب إن رئيس المدينة استبق قرار لجنة فض منازعات المسثمرين بانتداب خبير لمعاينة الأرض وبيان الزراعات الموجودة بها وقام بتنفيذ حملة إزالة لطمس معالم الأرض وتضليل متخذى القرار بمجلس الوزراء عن عمد”.

وفي ختام طلب الإحاطة، طالب النائب حسن خليل، المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، بإحالة طلبه العاجل إلى لجنة الإداة المحلية واستدعاء وزير التنمية المحلية لمحاسبة المتسبب في تشريد أكتر من 300 أسرة و إزالة الزراعات، وعرقلة خطة الدولة فى استصلاح وزراعة الصحراء من خلال دعم وتشجيع القطاع الخاص.

