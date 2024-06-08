المفوضية الأوروبية وفنلندا والسويد يدينون الاعتداء على رئيسة وزراء الدنمارك

أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسا وزراء فنلندا بيتري أوربو والسويد أولف كريستيرسون، اليوم السبت، حادث الاعتداء الذي تعرضت له رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدركسن.

وقالت فون دير لاين حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن "الاعتداء الذي تعرضت له فريدركسن يتعارض مع كل ما نؤمن به ونقاتل من أجله في أوروبا"، واصفة الاعتداء بـ"الفعل الحقير".

وقال رئيس الوزراء الفنلندي "ندين بشدة كافة أشكال العنف ضد الزعماء المنتخبين ديمقراطيا في مجتمعاتنا الحرة"، فيما أشاد رئيس وزراء السويد بنظيرته الدنماركية، مؤكدا أن الهجوم على زعيم منتخب ديمقراطيا يعد أيضا هجوما على الديمقراطية.

وكانت الشرطة الدنماركية قد ألقت القبض على شخص فور قيامه بالاعتداء بالضرب على رئيسة الوزراء الدنماركية في وسط كوبنهاجن أمس، إلا أن الشرطة لم تعلن بعد الدافع وراء الهجوم.. ومن المقرر أن يمثل المتهم (39 عاما) أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم.