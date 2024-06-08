برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح

يُمكن لطلاب محافظة مطروح، الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، عن طريق رقم الجلوس.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، اعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح 81.1%.

حرص محافظ مطروح على الاتصال بالطلاب والطالبات الاوائل وأسرهم وتهنئتهم على التفوق الدراسى مع تمنياته لهم بالتوفيق.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين في امتحان 11146 نجح منهم 9045 طالب بنسبة نجاح 81.1%.

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

ونستعرض معكم في موقع البوابة نيوز، توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني، وهي كالتالي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024

وإليكم توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

المجموع الكلي 280 درجة.

التربية الدينية 40 درجة - لا تضاف للمجموع.

التربية الفنية 20 - لا تضاف للمجموع.

الحاسب الآلي 20 درجة - لا تضاف للمجموع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات والإدارات التعليمية تعمل على تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب الشهادة الإعدادية، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائي، كما وجهت بتحري الدقة والشفافية في أعمال التصحيح.

يُمكن لطلاب محافظة مطروح، الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، من خلال رقم الجلوس، للاطلاع على النتيجة اضغط هنا.