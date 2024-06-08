تأجيل محاكمة المتهمين برشوة التموين لجلسة 9 يوليو

اجلت الدائرة الثالثة بـ محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة المتهمين فى قضية رشوة وزارة التموين، بتهمة التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني لجلسة 9 يوليو المقبل

وكان ممثل النيابة العامة، خلال ثاني جلسات محاكمة 38 متهمًا، باحتكار سلع تموينية بمبلغ 58 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة التموين، إن المتهمين جميعا صرفوا سلع غذائية “سكر وزيت” المدعمتين وبيعها لغير المستحقين، مستغلين سلطات وظائفهم، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين.

وأضاف أن المتهمين تركوا الطريق المستقيم وصرفوا أكثر من 29 مليون كيلو سكر وأكثر من مليون كيلو زيت وبيعها في السوق السوداء

