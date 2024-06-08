تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام مزرعة خيول بالجيزة

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، أولي جلسات المتهمين بـ اقتحام مزرعة خيول في الجيزة والاعتداء بالضرب على صاحبها، وعدد من العاملين بالمزرعة، بعدما استعرضوا القوة وهددوا بالعنف، لجلسة 14 مايو للفصل في طلب الرد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية التي حملت رقم 135400 لسنة 2023 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 5179 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.

اقتحام مزرعة خيول بالجيزة

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم 135400 لسنة 2023 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 5179 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة وهددوا المجني عليهم وهم: فراج. ف، وسيد. م. أ، ومحمد. ه، وعمر. ح، و أحمد. ط، محمود. م، و أحمد. م. ع، و أحمد. ش، وأسامة. ا، ومحمد. ح، وعبدالمنعم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة بيضاء ضدهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين سرقوا وآخرين مجهولين المنقولات والأموال المملوكة لرجل الأعمال الشهير صاحب مزرعة الخيول، بعد أن تسللوا للمزرعة، وكسروا بابا، وما أن ظفروا بهم حتى وثقوا أيديهم متعدين عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على منقولاتهم.