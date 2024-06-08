70 شهيدًا و150 مصابًا في 5 مجازر للاحتلال بغزة خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 70 شهيدًا و150 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم السبت، إن "جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يشن عدواناً همجياً وحشياً على مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) ويستهدف المدنيين بشكل مباشر. وأوضح المكتب الحكومي في تصريح صحافي، أن هناك العشرات من جثامين الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض وفي الشوارع وداخل المنازل الآمنة ولا تتمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان بسبب شدة القصف وعدوان الاحتلال. وأشار إلى أن جيش الاحتلال يشن العدوان الوحشي من خلال عشرات الطائرات الحربية وطائرات الكواد كابتر والطائرات المروحية بينما تقوم الدبابات في ذات الوقت بقصف منازل المواطنين الآمنين، في نية مبيتة للاحتلال "الإسرائيلي" بارتكاب مجازر همجية ضد المدنيين الآمنين في منازلهم وفي مراكز النزوح. وأكد المكتب الحكومي أن الوضع الميداني في المحافظة الوسطى كارثي بسبب استمرار العدوان "الإسرائيلي" في كافة أرجاء المحافظة الوسطى بلا استثناء، موضحًا أن جيش الاحتلال يمارس جريمة منظمة ضد المدنيين والآمنين وضد الأطفال والنساء في كل أرجاء المحافظة.