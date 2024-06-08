تصدير 21 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 40000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 770 شاحنة و 220 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 320 شاحنة و 174 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع، 350 شاحنة و46 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن MARIAM ، بوسيدون اكسبريس والخرية2 وغادرت السفينة LADONNA علي متنها 21 الف طن فوسفات تصدير الي بلغاريا والسفينة سينا ، كما تم تداول 9300 طن بضائع و340 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1960 راكب بموانيها.

السبت 8 يونيه 2024