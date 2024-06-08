ads
السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 21 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 40000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 770 شاحنة و 220 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 320 شاحنة و 174 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع، 350 شاحنة و46 سيارة. 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن  MARIAM  ، بوسيدون اكسبريس والخرية2 وغادرت السفينة LADONNA علي متنها 21 الف طن فوسفات تصدير الي بلغاريا والسفينة سينا  ، كما تم تداول 9300 طن بضائع و340 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1960 راكب بموانيها.
السبت 8 يونيه 2024

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات حركة الوارد