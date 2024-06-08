تخصيص 60 ساحة و8000 مسجد بالبحيرة لصلاة العيد

أكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن المديرية رفعت حالة الاستعدادات القصوى بكافة الإدارات التابعة للأوقاف بدائرة المحافظة لـ صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأعلن وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام مديرية الأوقاف بمدينة دمنهور، وربطها بإدارات الأوقاف بالمراكز المختلفة، لتلقي أي بلاغات أو شكاوى ومتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة.

صلاة عيد الأضحي في البحيرة

كما وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إلى أن صلاة العيد ستقام في 8000 مسجد على مستوى المحافظة، وتم تجهيز 60 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وتم اختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد، مع دعم المساجد بإمام وخطيب أساسي وإمام وخطيب احتياطي.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن الوزارة كثفت حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة، استعدادًا لاستقبال المصلين خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على توفير مصليات العيد للسيدات، سواء في المساجد أو الساحات المقررة لصلاة العيد، مع تحديد المكان الخاص بهن لتجنب تداخل الصفوف مع الرجال، وتعاون الواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة في هذا الشأن.

اقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة

وقالت وزارة الأوقاف بأنه سيتم إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة، وفي الساحات التي تُحددها كل مديرية وفقًا لضوابط معينة، وذلك على غرار ما تم في عيد الفطر الماضي.

وأكدت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة المديريات للإجراءات اللازمة لتوفير أماكن لصلاة النساء، سواء في المساجد أو الساحات المخصصة لذلك، مع ضمان تحديد مكان خاص بهن يمنع التداخل مع صفوف الرجال، والتعاون مع الواعظات المعتمدات لتنظيم هذه الأمور.

ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تكثف مديريات الأوقاف في جميع أنحاء الجمهورية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تنفيذ خطط شاملة تضمن راحة المواطنين وتوفير كافة الخدمات اللازمة لأداء شعائر العيد.

وتستعد مديريات الأوقاف في مختلف المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك بمجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان توفير الأجواء المناسبة للمصلين والمحتفلين، وتشمل هذه الاستعدادات عدة جوانب أساسية، أبرزها

تهيئة المساجد والساحات

حيث قامت المديريات بحملات تنظيف وتعقيم واسعة للمساجد والساحات التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحي المبارك، لضمان الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المصلين، وتم تجهيز أماكن مخصصة للنساء والأطفال لضمان راحتهم خلال الصلاة.

توفير الأئمة والخطباء

حيث تم تكليف عدد كبير من الأئمة والخطباء بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك وإمامة الصلاة، مع التركيز على الجوانب الروحانية والاجتماعية لعيد الأضحى وأهمية التضحية والتكافل الاجتماعي، وتم إعداد خطب خاصة تركز على المعاني السامية للعيد وكيفية استغلال هذه المناسبة في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية.

تنظيم عملية الأضاحي

وضعت مديريات الأوقاف بالتعاون مع الأجهزة المعنية آليات لتنظيم عملية ذبح وتوزيع الأضاحي، بحيث تتم وفقًا للشروط الصحية والشرعية، وتم تحديد نقاط معينة لجمع وتوزيع الأضاحي على الأسر المحتاجة، لضمان وصولها إلى مستحقيها بشكل منظم وعادل.

التنسيق مع الجهات الأمنية

نسقت مديريات الأوقاف بالمحافظات مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة للمصلين وضمان سير الاحتفالات بسلام وأمان، ووضعت خطط طوارئ للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث خلال التجمعات الكبيرة للمصلين.