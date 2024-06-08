متحدث جيش الاحتلال: إنقاذ المحتجزين كان قيد التخطيط منذ أسابيع

قال متحدث جيش الاحتلال دانيال هاغاري، أن إنقاذ المحتجزين كان قيد التخطيط منذ أسابيع.

وأضاف هاغاري، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": أن إنقاذ المحتجزين جاء ضمن عملية استخباراتية معقدة، و نبذل قصارى جهدنا لإعادة كافة المحتجزين.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات خاصة إسرائيلية نفذت مهمة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، زاعمة استعادة ٤ أسرى أحياء.

وفي إعلان مشترك للناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي والناطق باسم الشاباك والناطقة باسم الشرطة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه في عملية معقدة تم إنقاذ أربعة أسرى إسرائيليين صباح اليوم السبت.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أسماء الأسرى الأربعة الذين تم تحريرهم هم نوعا أرغاماني (25 عاما)، ألموغ مئير (21 عاما)، وأندريه. كوزلوف (27 عاما) وشلومي زيف (40 عاما)، اللذين أسرتهم حركة حماس إلى قطاع غزة من حفل "الهانوفا" في 7 أكتوبر.