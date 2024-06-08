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السبت 08 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثلاثاء.. مناقشة رواية "محطة الثقافة" بمنتدى المستقبل

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يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 11 يونيو 2024 ، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية "محطة الثقافة" للقاصة والروائية هدى توفيق.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والقاص والروائي د. حاتم رضوان، وتدير الندوة القاصة د. عبير الحلوجي.

هدى توفيق كاتبة مصرية صدر لها عدد من  المجموعات القصصية، من قبيل : "عدوى المرح _ حذاء سيلفانا _ عن عاقر  وأحول  _ كهف البطء". 
وتعد  "محطة الثقافة" روايتها الرابعة بعد روايات (بيوت بيضاء، المريض العربي، رقصة الحرية).

منتدى المستقبل للفكر والإبداع رواية محطة الثقافة الروائية عبير الحلوجي يسري عبدالله