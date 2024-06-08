الثلاثاء.. مناقشة رواية "محطة الثقافة" بمنتدى المستقبل

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 11 يونيو 2024 ، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية "محطة الثقافة" للقاصة والروائية هدى توفيق.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والقاص والروائي د. حاتم رضوان، وتدير الندوة القاصة د. عبير الحلوجي.

هدى توفيق كاتبة مصرية صدر لها عدد من المجموعات القصصية، من قبيل : "عدوى المرح _ حذاء سيلفانا _ عن عاقر وأحول _ كهف البطء".

وتعد "محطة الثقافة" روايتها الرابعة بعد روايات (بيوت بيضاء، المريض العربي، رقصة الحرية).