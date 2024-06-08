تفاصيل 7 مذكرات تفاهم بين مصر وأذربيجان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إلهام علييف رئيس إذربيجان بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة حيث اجريت للضيف مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقي السلامين الوطنيين لمصر وأذربيجان كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وعقدت قمة مصرية أذرية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلهام علييف تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، وتوطيد أطر التعاون الثنائي وأواصر الحوار السياسي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلاً عن الدفع قدماً بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية.

كما شهدت المباحثات التأكيد على أهمية تنشيط التبادل التجاري بين البلدين فضلا عن التطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز.

وشهد الرئيسان التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تعاون بين البلدين :

1 - وقع سامح شكرى وزير الخارجية وجيهون بايراموف وزير الخارجية الاذربيجاني على "مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الشباب والرياضة بين وزارتي الشباب والرياضة المصرية والاذربيجانية

2 - وقع سامح شكرى وزير الخارجية وجيهون بايراموف وزير الخارجية الاذربيجاني على مذكرة تفاهم بشأن الصداقة والتعاون بين محافظة القاهرة والسلطة التنفيذية لمدينة باكو بجمهورية أذربيجان".

3 - وقع سامح شكرى وزير الخارجية وبرويز شاهبازوف وزير الطاقة الاذربيجاني على "مذكرة تفاهم فى مجال الطاقة والكهرباء المتجددة بين وزارة الطاقة الأذربيجانية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية".

4 - وقع سامح شكرى وزير الخارجية وميكائل جباروف وزير الاقتصاد الاذربيجاني على "خطة العمل المشتركة لفترة ما بين عامي 2025-2024 بين الوكالة الأذربيجانية لترويج التصدير والاستثمارات (اذبرومو) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية".

5 - وقع المهندس طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية المصري وميكائل جباروف وزير الاقتصاد الأذربيجاني على "برتوكول تعاون بين وزارة الاقتصاد بأذربيجان ووزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية".

6 - وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية وميكائل جباروف وزير الاقتصاد الأذربيجاني "مذكرة تعاون فى مجال تبادل الخبرات بين وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان ووزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية".

7 - وقع المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ورشاد نبييف وزير التنمية الرقمية والنقل بأذربيجان على "مذكرة تفاهم فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين وزارة التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.