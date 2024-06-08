وقف حرب غزة أبرزها.. رسائل مهمة من السيسي لرئيس أذربيجان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلهام علييف رئيس أذربيجان بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة حيث أجريت للضيف مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقي السلامين الوطنيين لمصر وأذربيجان كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وعقدت قمة مصرية أذربيجية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلهام علييف تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، وتوطيد أطر التعاون الثنائي وأواصر الحوار السياسي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلاً عن الدفع قدماً بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية

كما شهدت المباحثات التأكيد على أهمية تنشيط التبادل التجاري بين البلدين فضلا عن التطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز

كما عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره الأذربيجي بقصر الاتحادية وألقي الرئيس كلمة جاءت أبرز رسائلها:



- نتطلع لاستمرار العمل معا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والتنسيق السياسي، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

- دفع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية وذلك عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة لكليهما لاسيما فى قطاعات: الإنشاءات والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية والدوائية، والنفط والغاز.

- أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين وتطلعنا لعقد اجتماعات الدورة السادسة لـ"اللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية، للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى" فى أقرب وقت فضلاً عن تنظيم "منتدى رجال الأعمال المصرى الأذربيجانى".

- "القضية الفلسطينية" تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة واستعرضت خلال مباحثاتنا الجهود المصرية لإنفاذ المســاعدات الإنسانية لأهالي قطاع غـزة والتوصل لوقف إطلاق النار حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية" وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلاً من الحروب والدمار والخراب.

- مساندة مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز ودعمنا الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل والإشادة بالتقدم المحرز مؤخراً فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا بما يسمح بتدشين مرحلة جديدة من التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.