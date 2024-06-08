روسيا: الغرب يواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة تستهدف المدن الروسية وتُستخدم ضد الفلسطينيين

أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة بيانًا تشير فيه إلى استمرار القصف المكثف من قبل القوات الأوكرانية على المدن الروسية باستخدام صواريخ أمريكية وفرنسية وغيرها من الصواريخ الغربية.

وجاء في البيان أن هذا القصف أدى إلى وفاة عشرات المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في لوغانسك ومنطقة خيرسون في السابع من يونيو الماضي.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات جاءت بعد اجتماع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي مع رؤساء الولايات المتحدة وفرنسا، حيث تلقى تعليمات بمواصلة الضربات ضد روسيا.

وأكد البيان أن الأسلحة الغربية نفسها تُستخدم أيضًا لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة يوميًا، مشددًا على أن واشنطن وأتباعها من الناتو يقفون وراء هذه الجرائم.