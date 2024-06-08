استئناف التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي بالتشيك لليوم الثاني

فتحت مراكز الاقتراع في جمهورية التشيك أبوابها مجددا، اليوم السبت، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، وذلك لليوم الثاني على التوالي في البلاد.

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة الثامنة صباح اليوم بالتوقيت المحلي للتشيك بعدما أغلقت أمس الجمعة في الساعة العاشرة مساء، مشيرا إلى أنها ستغلق اليوم في الساعة الثانية بعد الظهر.

وأضاف الراديو أن التشيك تعد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي يجرى التصويت بها على مدار يومين، مشيرا إلى أنه يتنافس 674 مرشحا من 30 حزبا وتحالفا على مقاعد التشيك في البرلمان الأوروبي والبالغ عددها 21 مقعدا.

وأشار الراديو إلى أنه سيتم إعلان النتائج الرسمية للانتخابات مساء غد الأحد عقب انتهاء التصويت في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن انتخابات البرلمان الأوروبي بدأت أول أمس الخميس على مستوى القارة، بعد أن فتحت مراكز الاقتراع في هولندا أبوابها أمام الناخبين؛ في عملية انتخابية تستمر إلى الغد لاختيار 720 نائبا أوروبيا للسنوات الخمس المقبلة.