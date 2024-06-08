الكشف على 1237 حالة خلال قافلة طبية بدير السنقورية بمركز بنى مزار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.



أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية دير السنقورية بمركز بنى مزار، خلال يومي 5 و6 من يونيو الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1237 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.



من جانبه، أوضح وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، منها الكشف على 182 حالة جراحة، 375 أطفال ،223 باطنه، 90 نساء ،52 أسنان، 129 جلدية، 74 تنظيم أسرة ، وإجراء 202 تحليلاً متنوعاً ، 32 حالة موجات صوتية، 5 حالات أشعة عادية، و 90 كشف ضغط وسكر، وتحويل 11 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 90 حالة وذلك من خلال عيادات متنقلة.



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