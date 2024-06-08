المدبر البطريركي للكلدان يترأس قداس تساعية أنطونيوس بالظاهر

ترأس الخورأسقف بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، قداس اليوم الرابع من تساعية القديس أنطونيوس البدواني، حسب الطقس الكلداني، وذلك بكنيسة ومزار القديس أنطونيوس البدواني، بالظاهر.

شارك في الصلاة الأب ميلاد رزق الفرنسيسكاني، المسؤول عن المزار، وراعي الكنيسة، وعدد من الآباء الرهبان بالدير، حيث ألقى المدبر البطريركي للكلدان بمصر عظة الذبيحة الإلهية حول "تذكار قلب يسوع الأقدس"، الذي يوافق يومه بحسب الكنيسة الكلدانية.

وتناول الخورأسقف بولس ساتي جانب "قلب يسوع المطعون"، تأكيدًا على الموت من أجل غفران الخطايا، كما تناول سيادته أيضًا جانب "قلب يسوع المكلل بالشوك"، نتيجة لخطايانا.

وفي نهاية القداس، أهدت الكنيسة هدية تذكارية، إلى المدبر البطريركي للكلدان بمصر تحتوي على صليب حُفر عليه اسم القديس أنطونيوس البدواني، واسم الكنيسة، كما تضمنت الذبيحة الإلهية أيضًا التطواف الاحتفالي.