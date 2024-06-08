شهداء في قصف للاحتلال استهدف محيط مستشفى الأقصى بدير البلح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بسقوط شهداء في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط مستشفى الأقصى بدير البلح.

وأشارت القناة، نقلًا عن إعلام فلسطيني، إلى أن طائرات الاحتلال تستهدف المواطنين بشكل عشوائي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونوَّه الإعلام الفلسطيني بأن الطواقم الطبية والصحفية تعجز عن الوصول لمخيم النصيرات بسبب قصف الاحتلال العنيف للمخيم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 246 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية الآمرة بمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ووقف العمليات العسكرية في رفح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.