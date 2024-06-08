العربي الناصري: التحالف الوطني دعم جهود الدولة المصرية بالتنمية

ثمن الحزب العربى الناصري جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي، مؤكدا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لعب دورًا كبيرًا ومؤثرًا كذراع تنموية وإغاثي لدعم جهود الدولة المصرية في الداخل والخارج.

وأشار الحزب إلى أن التحالف الوطنى تضامن بشكل كامل مع الشعب الفلسطيني منذ اندلاع الحرب فى 7 أكتوبر 2023، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم أهالي قطاع غزة.

وأوضح رئيس الحزب العربى الناصري، أن التحالف الوطني أطلق أيضا قوافل إغاثة شملت أشكال مختلفة من المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني من المواد الغذائية والعلاجية وأدوية وأجهزة طبية، بالإضافة إلى القوافل التي كان بها أطباء من جميع التخصصات، وذلك استجابة فورية لدعوة القيادة السياسية، وبالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني تحت شعار التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وقال إن التحالف والوطني للعمل الأهلي والتنموي، حقق نجاحات كبري حي استطاع الوصول إلى الفئات التي تحتاج إلى دعم كما أنه كان بمثابة السند لكل المصريين.