في حدث نادر.. شخص يفتح النيران على طلاب جامعيين جنوب غربي بنما

أطلق شخص النيران، مساء أمس الجمعة، على مجموعة من الطلاب داخل إحدى الجامعات في جنوب غربي بنما؛ ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخر، وهو حادث نادر بالنسبة لهذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وقال رئيس جامعة بنما ادواردو فلورس - وفقا لإذاعة (فرنسا الدولية) - "ابلغوني أن مجهولا أطلق النار على مجموعة من طلاب العلوم الزراعية في المركز الجامعي الإقليمي في فيراجواس"، على بعد 250 كلم من العاصمة، حيث كانوا يقومون بتدريب عملي في المركز، هناك قتيل وجريح".

وبحسب المعلومات الأولية، هناك مجموعة من الطلاب كانت مجتمعة عندما قفز شخص فوق سياج الحرم الجامعي وفتح النار في اتجاههم قبل أن يلوذ بالفرار.

وحوادث إطلاق النار نادرة في بنما، خاصة في الجامعات.. وفي عام 2023، تم تسجيل 544 جريمة قتل في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 4.2 ملايين نسمة.