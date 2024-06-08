الإغاثة الطبية بغزة: نشهد أوضاعًا كارثية.. ونفتقر أدنى الخدمات الأساسية

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن القطاع يشهد أوضاعًا صحية كارثية، ولا يمكن التوقع بما قد يحدث، خاصة بالنسبة لمراكز الإيواء المكتظة بعدد كبير من السكان، والتي تفتقر لأدنى الخدمات الأساسية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وغيرهما.

وأضاف ياغي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال الأشهر الماضية انتشرت العديد من الأمراض بين الأطفال، والنزلات المعوية، وأيضًا الأمراض الجلدية وغيرها، فضلًا عن التهاب الكبد الوبائي من النوع "أ" الذي انتشر بشكل كبير.

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة هذه الأمراض لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة ومكوث الغالبية بالخيام، ويضاف إليها أمراض أخرى مثل ضربات الشمس الحادة، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية تعالج مئات الحالات يوميًا.

وتابع مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: "إننا على تواصل مع جميع المنظمات الدولية العاملة بقطاع غزة، خاصة منظمة الصحة العالمية"، منوهًا بأن هذه المنظمات تقف عاجزة أمام حجم المأساة، وأيضًا أمام تعنت الاحتلال، لكنها تصدر تقارير ومناشدات دولية حول الوضع الصحي والإنساني، وتطالب دولة الاحتلال بالسماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن دولة الاحتلال لا تستجيب لهذه المناشدات.