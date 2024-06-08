ندوات تثقيفية للرائدات الريفيات بكفر صقر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم على دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم ،وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

ومن جانبة أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام فريق التوعية بالشركة بالتعاون مع مديرية الصحة بتنفيذ ندوات تثقيفية للسيدات المترددات علي مراكز صحة الأسرة بكفر صقر ، وذلك لتوعيتهن بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة ، وكذلك تعريفهن بأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها ، لافتاً إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الندوات تضمنت تعريف السيدات بالخدمات التي تقدمها الشركة وآليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن 125 بجانب عمل استطلاعات للرأي وتسجيل للشكاوي وكذلك عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية للتعريف بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.