تحرير 116 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية على 4 مراكز بالمنيا

أكد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، على استمرار جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والسياحية والأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة و الطب البيطري وكافة الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، بالإضافة إلى متابعة استمرار ضخ السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30% ، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز ( مطاي – العدوة – المنيا - ديرمواس)، جهودها اليوم السبت في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق والمخابز البلدية والمحال التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم تحرير 41 محضراً متنوعاً بمركز مطاي منها 18 محضراً تموينياً للمخابز البلدية،و 23 محضراً تموينياً للأسواق تنوعت بين ذبح خارج السلخانة و مخالفة اشتراطات صحية ونقص وزن وعدم نظافة و عدم إعلان وإدارة منشأة بدون ترخيص وضبط 19 شيكارة أعلاف مجهولة المصدر .



وفى مركز العدوة، تم تحرير 12 محضراً تموينياً علي خلال حملة على الأسواق، شملت المحاضر ( عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود شهادة صحية - نقص وزن - عدم إعطاء بون - عدم نظافة )، وتم تحرير 37 محضراً تموينياً بمدينة المنيا خلال حملة بالتعاون مع مديرية التموين ومديرية الطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك تنوعت ما بين ( نقص وزن – عدم وجود شهادة صحية- عدم الإعلان عن الأسعار - محاضر إشغال - محاضر بيئة )، وفى مركز ديرمواس تحرير 26 محضراً خلال حملة على المخابز البلدية ما بين ( نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم إعلان )، إضافة إلى ضبط تصرّف في عدد 11 شيكارة دقيق مدعم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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