طلب تحريات سيارة نقل اصطدمت بمحطة الأوتوبيس الترددي على الطريق الدائري بالمرج

طلبت جهات التحقيق بالقاهرة، تحريات المباحث في اصطدام سيارة نقل بحواجز الأوتوبيس الترددي بالمرج،لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه وتم التحفظ على سائق السيارة النقل لكشف ملابسات الواقعة.

وشهد الطريق الدائري حادث اصطدام سيارة نقل بحواجز الأوتوبيس الترددي في المرج، بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة للمرور إخطارا من قيادات الطريق، تضمن اصطدام سيارة نقل بالحواجز الخاصة بمحطة الأوتوبيس الترددي في المرج على الطريق الدائري، بالاتجاه القادم من الزراعي إلى السلام والقاهرة الجديدة.