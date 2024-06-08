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السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

غدا.. الشيوخ يناقش سبل تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية

لمجلس الشيوخ
لمجلس الشيوخ
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تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق   خلال اجتماعها غدا الاحد مناقشة تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن تحسين مركز مصر فى مؤتمر القوة الناعمة والحوافز المقدمة لجذب للاستثمار الأجنبية فى صناعة تكنولوجيا المعلومات . 

كان مجلس الشيوخ قد ناقش خلال الجلسات العامة السابقة استيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الاوقاف ومنها مال الوقف وتنميتة و ملف فرش المساجد  وملف احلال وتجديد بيوت الله  وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء من نقص الائمة  ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين احوالهم المالية . 

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لقوة الناعمة لاستثمار الأجنبية تكنولوجيا المعلومات لحكومة وزارة الأوقاف فرش المساجد الكوادر البشرية