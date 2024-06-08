ads
السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.62 %

محافظ المنوفية يعتمد
محافظ المنوفية يعتمد نتيجه الاعداديه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2024 بنسبة نجاح 81,62%  بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين 80 ألف و 982 طالب .


كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2024 بنسبة نجاح 78.57 % , وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.22 %وتقدم للامتحان 3958 طالب وحضر 3950 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2024  بنسبة نجاح 72.73 %  حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 11 طالب ، فيما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 100 % حيث بلغ عدد المتقدمين 131 طالب.


من جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الأوائل والناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن.

الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادية العامة الصف الثالث الاعدادي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية