محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.62 %

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2024 بنسبة نجاح 81,62% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين 80 ألف و 982 طالب .



كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2024 بنسبة نجاح 78.57 % , وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.22 %وتقدم للامتحان 3958 طالب وحضر 3950 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2024 بنسبة نجاح 72.73 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 11 طالب ، فيما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 100 % حيث بلغ عدد المتقدمين 131 طالب.



من جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الأوائل والناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن.