موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 8 يونيو حتي الخميس 13 يونيو ،حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة اليوم السبت علي كافة الانحاء ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على اغلب الانحاء وحار علي السواحل الشمالية ومائل للحرارة ليلا علي اغلب الانحاء مائل للحرارة علي اغلب الانحاء ومعتدل على السواحل الشمالية.

ونشاط رياح على اغلب الانحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب الصعيد.

واشارت الارصاد انه من غدا الاحد والاثنين 10يونيو ، سيكون هناك انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 3_5 درجات.

كما يشهد غدا الاحد و وبعد غد الاثنين ، نشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

ونوهت الارصاد ، انه بدء من يوم الثلاثاء 11 يونيو الي الخميس 13 يونيو سترتفع درجات الحرارة من جديد .

وسيكون هناك نشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.





درجات الحرارة المتوقعة

واوضحت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة من اليوم السبت 4 يونيو الي الخميس 13 يونيو عام 2024، علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 35:39 درجة للعظمي والصغري من 23 الي 25 درجة.