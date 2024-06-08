أنماط الأدب الشعبي ضمن مناقشة بقصر ثقافة المنيا

شهد قصر ثقافة المنيا لقاء بعنوان "الوعي الثقافي"، ضمن فعاليات البرنامج الأدبي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمقدم ضمن برامج وزارة الثقافة

شارك في اللقاء الشاعر عصام السنوسي، الدكتور بليغ حمدي أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية، د. أسماء عبد الرحمن أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة أسيوط، د. سهير حسانين أستاذ الأدب العربي الحديث المساعد بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم، والكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، بحضور رحاب توفيق مدير عام ثقافة المنيا، ولفيف من الأدباء والمثقفين.

بدأ اللقاء بدراسة تحليلية قدمها د. بليغ حمدي، بعنوان "ملامح الوعي الثقافي للشباب الراهن واتجاهاته"، أوضح خلالها دور الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم المواطنة والانتماء.

من ناحيتها تحدثت د. أسماء عبد الرحمن عن "أنماط الأدب الشعبي"، موضحة مفهوم الأدب الشعبي ودوره في نشر الوعي الثقافي وخاصة في صعيد مصر.

وفي كلمتها ناقشت د.سهير حسانين مفهوم الوعي الثقافي، والعوامل التي ساهمت في تشکیل ملامح الأدب الحديث.

فيما تحدث الكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي عن الأدب الرقمي دور الوسائط التكنولوجيا الحديثة في نشره، مقدما شهادة إبداعية حول تجربة الأديب رأفت السنوسي كأحد رواد هذا النوع من الأدب، وكذلك تجربة القاص محمد عبد العال في مجال الكتابة القصصية.

أعقب ذلك عرض فني لفريق كورال الأطفال تضمن باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والطربية بقيادة المايسترو عصام الشاذلي وسط تفاعل كبير من الحضور.

واختتم اللقاء بكلمة رحاب توفيق مدير عام الفرع توجهت خلالها بالشكر لمن ساهم في نجاح الفعاليات الأدبية خلال الفترة الأخيرة، والتي ساهمت ولا زالت تسهم في خلق حالة من الإبداع والتميز، بجانب تكريم المشاركين في اللقاء بمنحهم شهادات تقدير نظرا لمشاركتهم الثرية.

شهد قصر ثقافة المنيا لقاء بعنوان "الوعي الثقافي"، ضمن فعاليات البرنامج الأدبي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمقدم ضمن برامج وزارة الثقافة

أدار اللقاء الشاعر عصام السنوسي، وشارك به الدكتور بليغ حمدي أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية، د. أسماء عبد الرحمن أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة أسيوط، د. سهير حسانين أستاذ الأدب العربي الحديث المساعد بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم، والكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، بحضور رحاب توفيق مدير عام ثقافة المنيا، ولفيف من الأدباء والمثقفين.

بدأ اللقاء بدراسة تحليلية قدمها د. بليغ حمدي، بعنوان "ملامح الوعي الثقافي للشباب الراهن واتجاهاته"، أوضح خلالها دور الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم المواطنة والانتماء.

من ناحيتها تحدثت د. أسماء عبد الرحمن عن "أنماط الأدب الشعبي"، موضحة مفهوم الأدب الشعبي ودوره في نشر الوعي الثقافي وخاصة في صعيد مصر.

وفي كلمتها ناقشت د.سهير حسانين مفهوم الوعي الثقافي، والعوامل التي ساهمت في تشکیل ملامح الأدب الحديث.

فيما تحدث الكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي عن الأدب الرقمي دور الوسائط التكنولوجيا الحديثة في نشره، مقدما شهادة إبداعية حول تجربة الأديب رأفت السنوسي كأحد رواد هذا النوع من الأدب، وكذلك تجربة القاص محمد عبد العال في مجال الكتابة القصصية.

وتواصلت فعاليات اللقاء المقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، بمقتطفات شعرية بحضور الشعراء ناصر عاشور رئيس نادي الأدب المركزي، أسامة أبو النجا رئيس نادي أدب أبو قرقاص، وياسر خليل - أمين عام مؤتمر أدباء مصر، ونخبة من الأدباء المبدعين.

أعقب ذلك عرض فني لفريق كورال الأطفال تضمن باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والطربية بقيادة المايسترو عصام الشاذلي وسط تفاعل كبير من الحضور.

واختتم اللقاء بكلمة رحاب توفيق مدير عام الفرع توجهت خلالها بالشكر لمن ساهم في نجاح الفعاليات الأدبية خلال الفترة الأخيرة، والتي ساهمت ولا زالت تسهم في خلق حالة من الإبداع والتميز، بجانب تكريم المشاركين في اللقاء بمنحهم شهادات تقدير نظرا لمشاركتهم الثرية.