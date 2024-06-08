نجيب الريحاني وجه باك أضحك الجماهير.. قصة كوميديان انطلق من كازينو بديعة وتحول منزله إلى قصر ثقافة

تحل اليوم الموافق ٨ يونيو ذكرى رحيل الفنان نجيب الريحاني، والذى يعد أحد أهم نجوم الفن المصري والعربي، قدم العديد من الأعمال فى السينما والمسرح.

النشأة

بدأ الفنان نجيب الريحاني مشواره بعيد عن الفن، كانت الحياة كموظف هى المعتادة مثله مثل الجميع فى تلك الفترة، ولكنه ترك الوظيفة، حتى ضاق به الحال كثيراً، ومرت حياته بالكثير من المعاناه، وكانت تلك هى أحد أهم أسباب وصوله إلى قلوب جمهوره، وشعورهم أنه واحداً منهم، يعبر عنهم، ليس فقط مجرد فنان يمثل دور رجل بسيط أو موظف يعاني الفلس، ولكن هو واقع ومحاكاه عاش تفاصيلها وعاش معه جمهوره.

كازينو بديعة بداية الانطلاق

كان كازينو بديعة من أشهر الأماكن التى تقدم السهرات الفنية فى ذلك الوقت، وتعرف الريحاني من خلال كازينو بديعة على بديع خيري، وكتب الأخير العديد من الأعمال إلى الريحاني.

تزوج الفنان نجيب الريحاني من بديعة مصابني، لييستقر فى تلك الفترة ويقدم الكثير من الأعمال فى مسيرته الفنية.

دور جورج أبيض

لا يمكن المرور على تاريخ الريحانى، وخاصةً المسرحى، ونغفل دور جورج أبيض وفرقته المسرحية فى حياته، فبداية الريحانى مع المسرح جاءت مع فرقة جورج أبيض، ورغم أنه لم يكمل مع الفرقة فى بدايته، وتم فصله حيث ظهر بشخصية تاريخية فى إحدى الروايات المسرحية، فبمجرد دخول الريحانى للمسرح بملابس الشخصية، وإنهالت ضحكات الجمهور للدرجة التى إضطرت إلى رفع الستار، وتم فصله من الفرقة ولكن بدأت معه رحلة الكوميديان نجيب الريحاني.

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان الراحل نجيب الريحاني سلسلة من الأعمال الفنية التى حققت نجاحاً لا يقترب منه أحد إلى الآن، فهو على مستوى السينما قدم أفلام "صاحب السعادة كشكش بك، ياقوت، سلامة فى خير، لعبة الست، سى عمر، غزل البنات، أبو حلموس، أحمر شفايف" ، وعلى مستوى المسرح قدم العديد من العروض المسرحية أبرزها "الجنية المصري، حكم قراقوش، لو كنت حليوه، الا خمسة، حسن ومرقص وكوهين، ليلة الزفاف، ابقي قابلني، أم أحمد، العشرة الطيبة".

مقر السكن "قصر ثقافة الريحانى"

تحول منزل نجيب الريحاني السكني إلى قصر ثقافة الريحانى، بالإضافة إلى صور ومقتنيات الريحانى، لتقدم وزارة الثقافة رسالة بالحفاظ على قيمة فن الريحانى، وتم تطوير القصر خلال السنوات السابقة.