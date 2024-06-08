طلب إحاطة بشأن سوء حالة طريق رشيد– إدكو

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، ، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة بشأن تهالك طريق (رشيد – إدكو – المعدية ) وصولا إلى المعمورة بمحافظة الإسكندرية.

وأشار النائب إلى أنه تلقى العديد من شكاوى المواطنين، حول سوء حالة طريق رشيد – إدكو – المعدية، ما يتسبب في تكرار الحوادث، نظرا لأنه طريق فردى ذو اتجاهين بطول 33 كم، وحالته العامة سيئة ويحتاج إلى عملية رفع كفاءة بصفة عاجلة.

وأكد زين الدين، أن الطريق يوجد به العديد من الحفر والمطبات العشوائية والشروخ وبعض الأجزاء الهابطة في أساس الطريق وتحتاج إلى عملية تقوية.

وقال عضو مجلس النواب: بالرغم من أهمية الطريق، إلا أنه على حاله منذ سنوات طويلة، ولم تحدث به عمليات صيانة أو رصف، ويوجد به العديد من الحفر الكبيرة والعشوائية والمطبات والتى تتسبب في وقوع الحوادث بشكل يومي.

وأوضح محمد زين الدين، أنه سبق وأصدر المسئولين وعود كثيرة بالبدء في الطريق وهو ما لم يحدث حتى الآن مشيرا إلى أن الطريق من الطرق ذات الأولوية فى الرصف، لأنه من الطرق الحيوية التى تربط بين أكثر من قرية ذات كثافة سكانية عالية، وكذلك رابط بين محافظتي البحيرة والإسكندرية.

وتسائل زين الدين، عن أسباب عدم البدء في رصف طريق (رشيد – إدكو – المعدية) بطول 33 كم، نظراً لكثرة الحوادث اليومية وأهمية الطريق باعتباره رابط بين محافظتين، ولضمان توفير قدر كافٍ من الخدمة التى تكفل السلامة والأمان لمستخدمي الطريق، وتخفيف الضغط على الطريق الدولي الساحلي

