السجن المشدد 7 سنوات لعامل أطلق أعيرة نارية بحفل زفاف في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الشروع في قتل شاب وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص بمنطقة السلام .

كشفت تحقيقات النيابة العامة ،أن المتهم س.ع عامل مقيم بدائرة القسم نشبت مشادة بينه وبين المجني عليه بسبب إطلاق المجني عليه نار في زفاف نجلة عمله ،و على إثرها أشهر المتهم سلاحا ناريا فرد خرطوش ،وأطلق صوب المجني عليه قاصدا من ذلك قتله، واسقطه غارقا في دمائه.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة تلقت بلاغا من الاهالي، يفيد سقوط شاب بدائرة القسم اثر اطلاق عيار ناري باحدى حفلات الزفاف وتم نقله إلي المستشفي

وبانتقال أجهزة الأمن لمحل البلاغ تبين ان المجني عليه أصيب بطلق خرطوش عن طريق عامل في مدينة السلام.



بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض عليه وبمواجهته اعترف انه

تشاجر مع المجني عليه بسبب خلافات بينهما.

وارشد عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليه من قبل قوات الأمن ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالت النيابة التحقيقات.