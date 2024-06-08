للأسبوع الثاني.. طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون امتحاناتهم بالإسكندرية (صور)

واصل طلاب القسم العلمي للشهادة الثانوية الأزهرية امتحانهم للأسبوع الثاني بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، حيث بدأوا أسبوعهم الثاني، اليوم السبت، بمادة اللغة الإنجليزية.

وتفقدت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والمشرف العام على الامتحانات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، لجنة مستشفى أورام الأطفال ببرج العرب، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات بها.

وخلال الجولة التفقدية، أكدت المشرف العام على الامتحانات على ضرورة إزالة أي عقبات قد تؤثر على سير الامتحانات أو الحالة النفسية للطلاب والطالبات، مشددةً على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال أدائهم الامتحان.

وصرح "جاويش" خلال متابعته لجان معهدي بنين الإسكندرية وبنين سموحة: يوجد متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان في مختلف الإدارات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وتوفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتى يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات، مضيفًا أن الأسبوع الأول من الامتحانات قد انتهى دون أي شكوى.