رجل يضرب رئيسة وزراء الدنمارك في ميدان عام.. والشرطة تعلن اعتقال الجاني

تعرضت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن للاعتداء من قبل رجل في ميدان بكوبنهاجن الجمعة، بحسب مكتبها.

وقال مكتب رئيسة الوزراء في بيان لوكالة فرانس برس إن رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن تعرضت للضرب على يد رجل مساء الجمعة في كولتورفيت في كوبنهاجن، وتم اعتقال الرجل لاحقا، وأضاف مكتب رئيسة الوزراء أنها "صدمت بالحادث".

وذكرت وكالات الأنباء أن فريدريكسن بدت سليمة جسديًا وتمكنت من مغادرة المكان بنفسها.

وأكدت شرطة كوبنهاجن الحادث الذي تورط فيه رئيس الوزراء لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وقالت الشرطة في بيان على موقع إكس، تويتر سابقا: "لدينا شخص واحد اعتقل في القضية التي نقوم بالتحقيق فيها الآن، في هذا الوقت، ليس لدينا أي تعليقات أو تصريحات أخرى حول القضية".

وقالت الشرطة إنها ستأخذ الرجل البالغ من العمر 39 عاما أمام محكمة مدينة كوبنهاجن لاستجوابه في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

ويأتي الهجوم قبل يومين فقط من توجه الدنماركيين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي .

ردًا على ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "عزيزتي فريدريكسن، لقد صدمت جدًا بنبأ تعرضك للاعتداء ، أدين هذا العمل الحقير الذي يتعارض مع كل ما نؤمن به و"نناضل من أجله" في أوروبا، أتمنى لك القوة والشجاعة - أعلم أن لديك الكثير من الاثنين معًا."

وانتقد كل من رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الهجوم على ميتي.

وقال ميشيل على منصةإكس إنه "غاضب" ويدين بشدة هذا العمل العدواني الذي وصفه بالجبان.

ووقعت هجمات عنيفة على السياسيين الأوروبيين في الأيام والأسابيع الأخيرة.

وتعرض سياسي من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الثلاثاء، للطعن على يد مشتبه به كان يستخدم قاطعة صندوق في مانهايم بجنوب غرب البلاد، بحسب الشرطة.

وفي الشهر الماضي، تعرض رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو لمحاولة اغتيال وهو يتعافى حاليا.

وفي الشهر الماضي أيضاً، أصيب مرشح البرلمان الأوروبي ماتياس إيكي من الحزب الديمقراطي الاشتراكي من يسار الوسط في ألمانيا بكسر في عظم الوجنة ومحجر العين في هجوم في دريسدن.