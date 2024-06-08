انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار على الإسكندرية

تشهد مدينة الإسكندرية إنخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت 8 يونيو، حيث سجلت 27 درجة مئوية، تزامنًا مع ارتفاع نسبة الرطوبة عن أيام القليلة الماضية لتصل إلى 73%، وسرعة رياح 21 كم/ ساعة، مع توقعات بسقوط أمطار بنسبة 1٪؜ على معظم انحاء المحافظة.

وشاركت الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك عن اخر تحديثات للأقمار الصناعية، والتي كشفت عن تكوين السحب المتوسطة والمنخفضة علي مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر قد يصاحبها سقوط الامطار.

وأعلنت عن انخفاض في درجات الحرارة بدء من اليوم، بعد انتهاء موجة حارة كانت تسيطر على طقس مصر واستمرت الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، فقد وصلت درجة الحرارة في القاهرة 41 درجة.

وأصدرت بعض التعليمات للحفاظ على صحة المواطنين وعدم التعرض لضربة شمس اولها، يرجى عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، استخدام أغطية الرأس، ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.