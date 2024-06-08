الولايات المتحدة والنيجر تعلنان مغادرة أكثر من 296 جنديا أمريكيا من نيامي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والنيجر اليوم / السبت / مغادرة أكثر من 296 جنديا أمريكيا من النيجر منذ توقيع اتفاق انسحاب القوات الأمريكية الشهر الماضي.

وذكرت الولايات المتحدة والنيجر - في بيان مشترك أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أنه من أجل السماح بانسحاب منظم وآمن تم تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل التنسيق وإنجاح عملية الانسحاب وحماية القوات الأمريكية وضمان أمنها، حيث غادر أكثر من 296 جنديا من أصل 946.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت هي والنيجر الشهر الماضي إنهما توصلتا إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية وهي عملية بدأت بالفعل وستنتهي بحلول 15 سبتمبر القادم.

يشار إلى أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر قد طلب في أبريل الماضي من الولايات المتحدة سحب جنودها.