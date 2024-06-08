العمل على جزء جديد من مسلسل White Collar

أعلن صناع عمل مسلسل White Collar الامريكي الشهير، العمل على جزء جديد من المسلسل، وذلك في حلقة نقاشية لكاتب المسلسل ومخرجه مع ابطال العمل، وأكد كاتب العمل انه يعمل حاليا في كتابة السيناريو وسوف يقوم ابطال الاجزاء الماضية ببطولة الجزء القادم وسيكون من بطولة “مات بومر، تيم ديكاي، وتيفاني ثيسن”، واستقبل صناع العمل عدة اسئلة في الحلقة النقاشية منها كيف سيتم تبرير موت احد ابطال المسلسل في الحقيقة والذي لعب شخصية Mozzie بسبب سرطان البنكرياس في عام 2021.





ولكن أكد كاتب المسلسل أنه سيتم تفسير غياب شخصيته والسيناريو سيكرم البطل "بطريقة عميقة"، وكان المسلسل قد استمر 6 مواسم من قبل يحكي عن البطل المعروف بعمليات التزوير والاحتيال والذي يخرج مع السجن بالاتفاق مع المباحث الفيدرالية لمساعدتهم في حل الكثير من القضايا الصعبة نظرا لذكائه الشديد وموهبته وتحكي كل حلقة من المسلسل عن فك لغز قضية جديدة.



وتداول احداث المسلسل قصة الصداقة العميقة التي نشات بين البطل المحتال وبين الظابط الذي القى القبض عليه اكثر من مرة واصبح يتعاونا معا فية حل القضايا وكيف اكتسب البطل موهبته في عدة امور ساعدته لحل قضايا معقدة بمنتهى الذكاء، وكان قد انتهى الجزء الأخير من White Collar حين زيف نيل (بومر) المحتال وفاته وتوجه إلى باريس، واعتقد بيتر (ديكاي) الظابط أن صديقه قد مات حتى اكتشف خزانة التخزين السرية الخاصة به وأدرك أن شريكه كان على قيد الحياة في مكان ما.

وأضاف صناع العمل ان شعبية المسلسل زادت الفترة الاخيرة بشكل كبير وشهدت شعبيته انتعاشا بعد سنوات من ختامه لذلك قررت شركة الانتاج اعاده لجمهور بجزء جديد بعد أن كان الامر بعيد المنال لسنوات طويلة ولكن الجميع متحدث الأن وصناع العمل ينتظؤون بدأ التصوير في اقرب وقت بعد نهاية كتابة السيناريو.