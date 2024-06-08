مستشار النمسا يدين الاعتداء على رئيسة وزراء الدنمارك

أدان المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم حادث تعرض رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن للهجوم والضرب على يد رجل في وسط كوبنهاجن حيث تم إلقاء القبض عليه على الفور.

واعرب نيهمر في تصريحات له اليوم السبت عن شعوره بالصدمة حيث ادان الهجوم مشددا على ان العنف يهدد الديمقراطية.

وحذر نيهمر من مغبة الهجمات على السياسيين معتبرا انها هجمات على المجتمع الحر ونتيجة للتطرف المتزايد.

وأضاف المستشار انه يجب علينا أن نقف وندافع عن أنفسنا ضد هذا العنف، بموقف واضح وصوت قوي من أجل الديمقراطية والحرية والتعايش السلمي وضد الكراهية والعنف.

واعرب عن أمله ألا تكون ميتي فريدريكسن قد تعرضت لإصابة خطيرة وأن يتم تقديم الجاني إلى العدالة ".

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن قد تعرضت للهجوم والضرب على يد رجل في وسط كوبنهاجن أمس الجمعة.