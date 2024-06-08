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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة شمال سيناء تكرم أطباء جامعة أسيوط لدورهم في علاج الفلسطينين

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرّم الدكتور أحمد بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أطباء جامعة أسيوط من مختلف التخصصات الطبية ممن كان لهم دوراً كبيرا ومميزاً فى علاج الأخوة الفلسطينين داخل مستشفيات شمال سيناء خلال الأسبوع الماضى وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

واعرب الدكتور بدر عن شكره وتقديره للدكتور احمد سعفان رئيس قطاع الرعايه العلاجية بوزارة الصحة والدكتور خالد الخطيب رئيس الاداره المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة لتقديم كافة سبل الدعم من تخصصات طبية والمساندة في علاج المرضى من الأخوة الفلسطينين وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لكافة المواطنين.

وكانت  مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء قد شهدت زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي وكان في استقبالهم الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام  حيث قام الوفد بتفقد مستشفى العريش العام والاطمئنان على الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم.

الادارة المركزية للرعاية الحرجة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء محافظ شمال سيناء