صحة شمال سيناء تكرم أطباء جامعة أسيوط لدورهم في علاج الفلسطينين

كرّم الدكتور أحمد بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أطباء جامعة أسيوط من مختلف التخصصات الطبية ممن كان لهم دوراً كبيرا ومميزاً فى علاج الأخوة الفلسطينين داخل مستشفيات شمال سيناء خلال الأسبوع الماضى وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

واعرب الدكتور بدر عن شكره وتقديره للدكتور احمد سعفان رئيس قطاع الرعايه العلاجية بوزارة الصحة والدكتور خالد الخطيب رئيس الاداره المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة لتقديم كافة سبل الدعم من تخصصات طبية والمساندة في علاج المرضى من الأخوة الفلسطينين وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لكافة المواطنين.

وكانت مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء قد شهدت زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي وكان في استقبالهم الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام حيث قام الوفد بتفقد مستشفى العريش العام والاطمئنان على الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم.