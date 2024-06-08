ads
السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اندلاع حريق كبير جراء قصف إسرائيلي لبلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعرضت بلدة /حولا حي المرج/ ووادي /الدلافة/ بجنوب لبنان، لقصف مدفعي عنيف من مواقع القوات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم /السبت/ - بأن الجنود الإسرائيليين المتمركزين داخل موقعي /العباد/ و/المنارة/ يقومون بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة مباشرة على أحياء ومنازل بلدة حولا. 

واندلع حريق كبير في تخوم موقعي الجيش اللبناني واليونيفيل (الكتيبة النيبالية) قبالة مستعمرة المنارة على أطراف بلدة /ميس الجبل/ الشمالية الشرقية وبمحاذاة الخط الازرق، وتوجهت فرق الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية (مركز ميس الجبل التطوعي) والدفاع المدني اللبناني وآليات تابعة لليونيفيل للعمل على اخماد الحريق.

حولا ووادي جنوب لبنان الإسرائيليين