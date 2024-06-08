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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بشمال سيناء تزامنا مع عيد الأضحى

رفع درجة الاستعداد
رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بشمال سيناء تزامنا مع عيد ا
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اكد الدكتور أحمد بدر ، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية،و تنظيم أجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ووالمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال عيد الأضحى المبارك

و أضاف د بدر ، أنه تم توفير الأطقم الطبية بالإضافة إلى أطباء البروتوكول الموقع مع 4 جامعات مصرية بالمستشفيات

ولفت  بدر إلي تشكيل غرفة طوارئ بديوان عام المديرية بالعريش والتنسيق علي مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرفة المركزية للطوارئ بوزارة الصحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

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