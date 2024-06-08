اقتراح برلماني لحظر سير "الكارو" و"التروسيكل" داخل القاهرة الكبرى

توجه ياسر محمد زكي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، موجه إلى وزير التنمية المحلية، لحظر سير عربات الكارو والتروسيكل داخل الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة الكبرى.

وقال النائب، في مقترحه، القاهرة الكبرى تٌعد واحدة من أفضل العواصم العربية ومصُنفة ضمن أفضل 100 عاصمة عالميًا، وهي الواجهة الرئيسية لجمهورية مصر العربية، شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوقًا بدأت بالقضاء على العشوائيات والظواهر السلبية التي كانت تؤثر بالسلب على الصورة الذهنية والبصرية لكل من يرتاد القاهرة.

وتابع "ياسر زكي"، تشهد اهتمامًا في إعادة المظهر الحضاري لمعالمها الحضارية بما يتناسب مع مدينة القاهرة التاريخية التي هي محط أنظار لمختلف الوفود العربية والأجنبية.

وأكمل "زكي"، واحدًا من الظواهر التي تحتاج إلى إعادة نظر، سير عربات الكارو والتروسيكل بعد أن كانت داخل الشوارع الجانبية في الأحياء الشعبية أصبحت تسير في الميادين والشوارع الرئيسية، وهي بلا شك تؤثر على المظهر الحضاري والجمالي للقاهرة، لافتًا إلى أن أكثر من 161 ألف عربة كارو وما يزيد عن 72 ألف تروسيكل يسيرون في شوارع القاهرة الكبرى يوميًا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المجتمعات الحديثة عربيًا وأروبيًا أصبحت وسائل النقل الآمنة عنصر رئيسي، فالقاهرة لا تقل عن مدريد ولا نيويورك ولا الرياض ولا دبي، والتي اتخذت قرارًا مؤخرًا بحظر سير السيارات التي تجاوز استعمالها 10 أعوام لأسباب بيئية، ونحن هنا في القاهرة نرى عربات بدائية تشوّه صورة بلدنا الذهنية.

وطالب النائب ياسر زكي تفعيل قرار حظر سير عربات الكارو في الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة الكبرى على أن يشمل معه منع سير التروسيكل، كما أننا في حاجة إلى تحفيز قائدي عربات الكارو باستبدالها بعربات مناسبة مع تسهيلات في السداد، باعتبارها مصدر رزق لهم.