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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت جهودا كبيرة في الملف الفلسطيني

إكرام بدر الدين
إكرام بدر الدين
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قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر بذلت جهودًا كبيرة في الملف الفلسطيني بشكل عام وفي ملف المصالحة الفلسطينية بشكل خاص، لا سيما وأن الرصاص الإسرائيلي لا يفرق بين فلسطيني في غزة أو الضفة.

وأضاف بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تكثف جهودها في ملف المصالحة، وهناك وفود مصرية قامت بزيارات من أجل الوصول إلى وحدة الصف الفلسطيني، لأن الانقسام كان يعطي فرصة لإسرائيل لتأجيل التفاوض.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الشهور الماضية أثبتت أهمية المصالحة الفلسطينية، وأن إسرائيل لا تفرق بين فلسطيني وآخر، وأن الخطر الإسرائيلي يهدد الجميع، ولذلك لا بد من موقف فلسطيني موحد من أجل تدعيم المصلحة الفلسطينية.

الملف الفلسطيني المصالحة الفلسطينية