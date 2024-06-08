رئيس جامعة المنوفية: فتح التقديم للدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن فتح باب التقديم فى الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى يتولى تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة البيئة وعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد رئيس الجامعة أن المبادرة الوطنية تأتى تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف تنمية المشروعات الخضراء الذكية وتشجيع الباحثين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات البيئية المختلفة، وقد حظيت النسختين الأولى والثانية باهتمام كبير من الباحثين والمهتمين بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية سعيا لبناء مستقبل مستدام لمصر.

ودعا الدكتور أحمد القاصد جميع الباحثين بسرعة التسجيل على رابط المبادرة وسرعة الاشتراك فى مختلف فئات المبادرة طبقا للمعايير المطلوبة وتقديم مشروعات بحثية تقدم حلول مبتكرة لمختلف التحديات التى تواجه البيئة وكيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية، والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، وتقدم حلول لقضايا الأمن الغذائي، والأمن المائي، وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي وغيرها من الأبحاث التى تساهم فى تخفيف آثار التغيرات المناخية.

وأوضح الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تضم ست فئات، هي المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (في إطار مبادرة حياة كريمة)، ومشروعات الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيّر المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وللتعرف على شروط التقديم وخطوات التسجيل في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يمكن متابعة صفحة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية علي اللينكات التالية:

صفحة الفيسبوك:

https://www.facebook.com/SGGEgypt

الموقع الالكتروني :

Www.sgg.eg