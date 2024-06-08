إحالة عاطل للجنايات في قتل صديقه لخلافات مالية بينهما بالسلام

قررت نيابة السلام، إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بقتل اخر بواسطة سلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة السلام.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم، وتبين أن المتوفى عاطل مقيم بدائرة القسم توفى متأثراً بإصابته بطعنه بمنتصف البطن، وأن وراء إرتكاب الواقعة صديقه عاطل - مقيم بدائرة القسم.

بإعداد الأكمنة ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على السلاح المستخدم فى الواقعة سلاح أبيض واعترف بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .